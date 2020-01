Roma, offerto Juan Jesus al Milan. Gabbia-Parma in stand-by

La Roma ha proposto al Milan l’ingaggio di Juan Jesus, ex Inter che può lasciare la Capitale. Intanto il passaggio di Matteo Gabbia al Parma resta bloccato.

Il Milan sta lavorando per rinforzare la difesa, dove servono un difensore centrale e un terzino sinistro. Queste sono le due esigenze di Stefano Pioli.

La Roma, che sta parlando con i rossoneri dello scambio tra Jesus Suso e Cengiz Under (non c’è alcun accordo sull’operazione), ha proposto Juan Jesus. Lo rivela Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, a calciomercato.com. Il 28enne brasiliano sa giocare sia al centro che sulla corsia mancina, dunque con la sua duttilità tattica riuscirebbe a colmare due lacune.

Tuttavia, il Milan non è affatto convinto dall’idea di prendere Juan Jesus. L’ex Inter viene da stagioni negative e non viene visto come il rinforzo ideale per la difesa. Al momento, il centrale della Roma non interessa e bisognerà vedere se ci saranno eventuali novità sul suo conto. Nelle scorse ore si era parlato di un interessamento del Cagliari, oltre che della Fiorentina, per il sudamericano.

Il Milan sta valutando altri profili per la propria retroguardia. Una volta trovato quello giusto e raggiunti i necessari accordi, sarà possibile dare il via libera al trasferimento in prestito di Matteo Gabbia al Parma. Tullio Tinti, agente che cura gli interessi del ragazzo, ha già parlato con i due club. Appena la società rossonera prenderà un nuovo difensore centrale, il 20enne di Busto Arsizio potrà trasferirsi in Emilia.

Milan, piace Florentino Luis del Benfica: spunta l’ipotesi prestito