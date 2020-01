Milan, piace Florentino Luis del Benfica: spunta l’ipotesi prestito

Calciomercato Milan: oggi Bruno Carvalho ha incontrato la dirigenza rossonera. Proposti due calciatori: novità in particolare su Florentino Luis del Benfica.

L’agente Bruno Carvalho Santos è stato oggi a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera. Circa due ore di colloquio. Da qualche indiscrezioni, pare sarebbero stati proposti almeno due rinforzi.

Il nome in cima all’interesse del Milan sarebbe quello di Florentino Luis, già seguito mesi fa. Ora l’indiscrezione ulteriore arriva dalla giornalista portoghese Claudia Garcia, che su Twitter ha scritto: “Incontro tra Milan e procuratore di Florentino. Il Milan attento al centrocampista centrale del Benfica. Ipotesi prestito di 18 mesi con opzione di acquisto, ma è molto difficile convincere il Benfica che ha blindato il giocatore con una clausola di 120€M”.

Florentino Luis è un mediano classe 1999. Ha un contratto con il Benfica fino al 2024. La ricca clausola rescissoria allontana il Milan, ma mai dire mai. In questa stagione, tra tutte le competizioni, ha giocato 13 partite, zero gol e 1 assist. Ma ricordiamo che gioca da mediano davanti la difesa. Nel 4-4-2 di Stefano Pioli potrebbe giocare al fianco di Ismael Bennacer.

Era l’ottobre 2019 quando proprio l’agente parlò dell’interesse del Milan per Florentino Luis: “È un calciatore, in questo momento, di una prospettiva importante. È stato nominato nella lista dei giovani più forti del mondo. Quindi è una cosa normale che il Milan o altri club lo osservino e facciano domande per lui. Sarà un protagonista del prossimo mercato estivo”.

La presenza dell’agente portoghese non ha portato novità soltanto su Florentino Luis. C’è un altro giocatore che sarebbe stato proposto, sempre nella scuderia del giovane agente portoghese.

Si tratta di Francisco António Machado Mota Castro Trincão, noto più comunemente solo come Trincão. Si tratta di un’ala destra classe 1999. Ha un contratto con il Braga fino al giugno 2023. In questa stagione ha collezionato 19 presenze tra tutte le competizioni, segnato 2 gol e fornito 4 assist.

Certamente il Milan ha bisogno di rinforzi in entrambi i ruoli. Centrocampista davanti la difesa, e esterno di centrocampo. I problemi restano sempre le cessioni, che sin qui non stanno arrivando. Su tutti Paquetà, Piatek e Suso. Ma anche lo stesso Rodriguez, la cui situazione con il Fenerbahce è ancora bloccata.





