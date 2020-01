Milan, Castillejo: “Il mio miglior momento. Ibrahimovic ha cambiato tutto”

Intervista a Sky Sport per Samuel Castillejo, esterno spagnolo che sta vivendo il miglior momento da quando veste la maglia del Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Nuova vita per Samuel Castillejo, che ha beneficiato del cambio modulo adottato con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Ora lo spagnolo gioca da esterno destro nel 4-4-2. Oggi è stato intervistato dai colleghi di Sky Sport. Ecco quanto riferito.

Sul suo momento, alla terza partita consecutiva da titolare tra Cagliari, SPAL e Udinese: “Non mi era mai capitato di giocare tre partite consecutive, penso sia il miglior momento per me. Terza vittoria consecutiva, è il miglior momento anche per la squadra”.

Su Zlatan Ibrahimovic, autentico faro della rinascita rossonera di queste ultime settimane: “Ha 38 anni, ieri quando abbiamo fatto il lavoro di recupero era il primo. Arriva per primo a Milanello. Se uno come Ibra fa queste cose, tu che ti chiami Castillejo non lo fai? Per forza. È un giocatore molto esigente in campo, se sbagli un passaggio te lo dice, ti fa tirare fuori tutto quello che hai, stiamo giocando con un campione. È un leader, non cerca solo di fare gol ma anche di far vincere la squadra. Lui è un giocatore fatto così”.

Ha ricordato anche la sua passione per il Milan sin da piccolo: “Quando sono venuto qui a dodici anni, San Siro mi è rimasto dentro. Sono diventato più tifoso di quanto non fossi prima. Quando c’è stata la possibilità di venire qua non ci ho pensato neanche un secondo, ora sto vivendo un momento molto bello. Quando lo stadio si è alzato in piedi per applaudirmi è stata una delle cose più belle che ho vissuto da quando sono in rossonero”.

