Un giocatore più soldi per arrivare al difensore: Milan, nuova svolta

Il Milan pensa ancora al difensore e potrebbe arrivare una svolta in queste ore: l’affare si scalda, tutti i dettagli

Il Milan, come è noto, ha la necessità di ridurre il numero di giocatori in rosa. A complicare ulteriormente i piani della società sono stati i rientri dai prestiti. Nessuno di quelli andati via l’anno scorso sono stati riscattati a parte Pierre Kalulu, passato a titolo definitivo alla Juventus per poco più di dieci milioni. Una cifra che, dopo l’ottima stagione in bianconero, è un rimpianto perché un giocatore come lui sarebbe potuto andare via per molti più soldi (considerando i prezzi del mercato attuale). Non riscattati nemmeno Adli, Bennacer, Pobega e Okafor. Fra questi quattro, l’unico ad aver già trovato una sistemazione è il centrocampista italiano, passato ufficialmente al Bologna: un ritorno ma con un’altra operazione, stavolta a cifre più basse e con un riscatto obbligatorio in caso di alcune condizioni.

Vincenzo Italiano lo ha voluto di nuovo con sé, ma per Sartori i prezzi stabiliti prima non andavano bene. Nessuna novità, ad oggi, per Bennacer e Adli: il primo è fuori rosa, il secondo si allena col Milan Futuro. Okafor invece è a Singapore con la squadra perché non ci sono altri attaccanti, ma anche lui non rientra nel progetto. A proposito di attaccanti, anche Lorenzo Colombo è partito in tournée ma anche per lui non c’è spazio.

Milan, colpo in difesa: la pista si riapre

L’Empoli, a causa della retrocessione in Serie B, non ha esercitato il riscatto di 7 milioni nonostante una buona stagione da parte di Colombo. Ora, come detto, il giocatore è con Allegri al Pre Season Tour, esattamente come accaduto un anno fa (fece anche un gol al Manchester City negli States). Serve per tamponare l’attuale assenza di attaccanti come Okafor, ma il Milan cerca acquirenti e sembra averlo trovato.

Trova conferme l’indiscrezione delle ultime settimane di un forte interesse da parte del Parma. Scrive Matteo Moretto che a breve ci saranno nuovi contatti per arrivare ad un accordo. Per adesso non si parla del coinvolgimento di Colombo nell’affare Giovanni Leoni, il difensore che Allegri vorrebbe con sé al Milan come investimento per il presente ma anche per il futuro. Il Parma però non vuole cederlo adesso, consapevole che Leoni ha il potenziale per diventare una grossa cessione il prossimo anno. Il Milan, nel corso di questi contatti per Colombo, proverà a fare passi avanti, senza dimenticare che i ducali hanno messo gli occhi anche su Mattia Liberali, anche lui in uscita con un contratto in scadenza fra un anno.