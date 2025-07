Affarone Milan, finalmente l’annuncio: Allegri gongola

Per il Milan è un affarone. Un annuncio, quello appena arrivato, che aumenta l’attesa dei tifosi rossoneri per il grande colpo

Ancora poche ore e la stagione del Milan di Allegri comincerà con l’amichevole contro l’Arsenal, in programma mercoledì alle 13.30 ora italiana a Singapore.

Una sfida che i rossoneri affronteranno con una formazione largamente rimaneggiata a causa di un organico non ancora completato, qualche infortunio (Fofana e Jimenez) e assenze di calciatori che devono ancora aggregarsi alla squadra (Modric e Gimenez). Allegri, di fatto, ha solo un centravanti a disposizione, Lorenzo Colombo, altro giocatore destinato alla cessione al ritorno dalla tournée in Asia e Australia.

Si tratta, ovviamente, di una situazione solo temporanea. Come confermato da Tare, il Milan acquisterà un altro attaccante da affiancare a Gimenez che resta confermato. Tantissimi i nomi già accostati ai rossoneri. Jackson e Boniface sono profili sì congeniali ma dai costi insormontabili per il Milan. Decisamente più agevole andare a prendere un centravanti in uscita dal proprio club per l’ormai prossima scadenza contrattuale.

Milan, è lui l’attaccante da acquistare: Allegri non vede l’ora