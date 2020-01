L’agente di Paquetà lascia Casa Milan: “Novità? Va tutto bene” – VIDEO

Calciomercato Milan: l’agente di Lucas Paquetà ha incontrato la dirigenza rossonera e ora ha lasciato la sede di via Aldo Rossi. Ecco le sue parole.

L’agente di Lucas Paquetà ha lasciato Casa Milan. Dopo aver incontrato e discusso con la dirigenza rossonera di una possibile sistemazione per l’assistito brasiliano, ora ha lasciato la sede di via Aldo Rossi.

Dichiarazione flash all’uscita per Eduardo Uram: “Novità su Paquetà? No, tutto bene, tutto bene”. Paquetà non rientra nei piani tecnici di Stefano Pioli, in quanto è complicato inserire un giocatore con le sue caratteristiche nel nuovo modulo varato: il 4-4-2 necesita di due mediani e due esterni, poi due attaccanti. Paquetà è un trequartista, e al massimo può essere piazzato da interno di centrocampo.

Per il Milan Paquetà vale almeno 35 milioni di euro. Non c’è spazio per sconti sul costo del cartellino. Anche perché il brasiliano è stato pagato a questa cifra da Leonardo per prelevarlo dal Flamengo. E proprio l’ex dirigente brasiliano, ora al PSG, lo ha richiesto. Ma le cifre non sono le stesse che lui fece sborsare ai rossoneri per comprarlo. Senza offerte congrue, Paquetà non si muove dal Milan.

L’AGENTE PORTOGHESE A CASA MILAN: FLORENTINO LUIS NEL MIRINO?