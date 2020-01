Bruno Carvalho Santos a Casa Milan: si parla di Florentino Luis?

Calciomercato Milan: nuovo agente in via Aldo Rossi per incontrare la dirigenza rossonera. È Bruno Carvalho Santos.

Via vai di agenti a Casa Milan quest’oggi. Avvistato il giovane agente Bruno Carvalho Santos, CEO dell’agenzia TOF. Si tratta di un personaggio molto influente nel calcio portoghese.

Tempo fa si parlò proprio di un suo assistito, Florentino Ibrain Morris Luis, centrocampista del Benfica. Era l’ottobre 2019 quando proprio l’agente parlò dell’interesse del Milan per Florentino Luis: “È un calciatore, in questo momento, di una prospettiva importante. È stato nominato nella lista dei giovani più forti del mondo. Quindi è una cosa normale che il Milan o altri club lo osservino e facciano domande per lui. Sarà un protagonista del prossimo mercato estivo”.

C’è da capire se l’agente sia a Casa Milan per parlare proprio di Florentino Luis, mediano classe 1999. Ha un contratto con il Benfica fino al 2024. In questa stagione, tra tutte le competizioni, ha giocato 13 partite, zero gol e 1 assist. Ma ricordiamo che gioca da mediano davanti la difesa. Nel 4-4-2 di Stefano Pioli potrebbe giocare al fianco di Ismael Bennacer.