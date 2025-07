Uno dei calciatori particolarmente graditi ad Allegri è diretto verso l’Inghilterra: l’agente conferma l’accordo.

Il Milan ha comprato due centrocampisti e sta cercando di prenderne un terzo per completare il reparto. Il nome forte è sempre uno: Ardon Jashari.

Il nazionale svizzero ha preso la decisione di trasferirsi a Milano e l’ha comunicata a più riprese al Club Brugge, che però continua a bloccarlo in Belgio. Pur avendolo pagato solo 6 milioni di euro un anno fa, i 32,5 milioni di euro più bonus offerti dal club rossonero non sono stati accettati. I contatti sono ancora in corso, però dal Milan non sono arrivati segnali inerenti un possibile rilancio dell’offerta. Vedremo se in questa settimana ci sarà qualche novità su questa pista di mercato.

Milan, un ex obiettivo verso l’Inghilterra: l’agente conferma

Da capire chi arriverà al Milan nel caso in cui l’acquisto di Jashari non si dovesse perfezionare. Si è parlato di contatti riavviati per Javi Guerra, al quale il Valencia ha offerto un rinnovo del contratto. Cartellino valutato 25 milioni di euro più bonus, la proposta rossonera di settimane fa era arrivata a circa 20 milioni di euro, bonus compresi.

Un altro centrocampista per il quale il Milan si era fatto avanti è Granit Xhaka, 33 anni a settembre. Igli Tare e Massimiliano Allegri era convinti di puntare su di lui, però l’offerta da 10 milioni di euro per il cartellino non è bastata per convincere il Bayer Leverkusen. Lo svizzero aveva detto sì all’idea di approdare in Italia, però poi la pista è stata accantonata.

Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Allegri, a Top Calcio 24 ha confermato che l’attuale tecnico del Milan è ammiratore dell’ex Arsenal: “Allegri avrebbe voluto Granit Xhaka, infatti al Milan piace ancora molto“.

In questo momento Xhaka sembra diretto verso il ritorno in Inghilterra, dato che il suo agente José Noguera a Sky Sport ha parlato chiaro: “Abbiamo raggiunto un accordo di massima con il Sunderland. Granit vuole tornare in Premier League e il Sunderland lo entusiasma. Speriamo che il Bayer Leverkusen rispetti il suo desiderio di andarsene e che i club trovino presto un accordo“.

Il Sunderland, neo-promosso in Premier League, sta cercando di allestire una squadra in grado di conquistare una salvezza non travagliata nella prossima stagione. Xhaka è un tassello importante ed è pronto a sposare il progetto. 15 milioni di euro dovrebbero bastare per convincere il Bayer Leverkusen.