Ritorno di fiamma Milan, il colpo a centrocampo è servito

La società rossonera torna a pensare a un centrocampista che aveva messo in standby per alcune settimane.

Nei piani del Milan c’è l’acquisto di tre centrocampisti in questa sessione estiva del calciomercato. Due sono già arrivati, Samuele Ricci e Luka Modric, ma manca il terzo.

In realtà, Igli Tare lo avrebbe già comprato se fosse dipendo da lui e al diretto interessato. Ovviamente, ci riferiamo ad Ardon Jashari, con il quale la società rossonera è già d’accordo da tempo. Purtroppo, il Club Brugge non ha accettato i 32,5 milioni di euro più bonus offerti.

L’operazione è in standby, dal Milan non è trapelata l’intenzione di rilanciare. Intanto, il nazionale svizzero non è stato convocato per le recenti partite del Club Brugge e non ha partecipato neppure alla foto di squadra. La sua idea è chiara: vuole giocare a Milano.

Milan, Jashari bloccato in Belgio: Tare vira su un altro obiettivo?

Tare ha avuto contatti con l’entourage di Jashari e spera che la situazione si possa sbloccare a breve. Magari, se il Club Brugge riuscisse a comprare un altro centrocampista, potrebbe ammorbidirsi e dare il via libera alla partenza dello svizzero. Com’è noto, sta trattando con l’Inter l’arrivo di Aleksandar Stankovic: l’affare si potrebbe chiudere a breve.

In attesa di novità sul fronte Jashari, il Milan è costretto a guardare anche a delle alternative. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto, sono stati riattivati i contatti per Javi Guerra. Il Valencia ha presentato una proposta di rinnovo scritta al giocatore, che però è anche tentato dalla possibilità di vestire la maglia rossonera

Settimane fa il Milan aveva offerto 20 milioni di euro, bonus inclusi, ma il Valencia aveva detto no. Servono almeno 25 milioni di euro fissi più bonus per assicurarsi Javi Guerra. Il club spagnolo deve anche girare il 30% dell’incasso al Villarreal in virtù dell’accordo siglato quando comprò il centrocampista.

Su Javi Guerra sembra essere attento pure il Manchester United, così come l’Atletico Madrid. I Colchoneros erano già stati vicini al suo acquisto nel calciomercato estivo 2024, poi l’operazione non si concretizzò. La nuova settimana può essere importante per capire se il Valencia riuscirà a convincere il calciatore a rinnovare. È tutto aperto in questo momento.