Questa volta è quella buona: al Milan per 10 milioni, ritorno di fiamma

I rossoneri sono fra le squadre interessate a riportare in Italia un importante talento: affare low-cost che mette d’accordo tutti

Il Milan porta avanti, con grande fatica, le manovre di mercato. L’attenzione di Tare è al momento sulla questione terzini, diventata prioritaria dopo l’uscita di Theo Hernandez. La società sapeva da oltre un anno che il francese sarebbe andato via, eppure si è fatta trovare completamente impreparata per la sostituzione. Segnale evidente (anche se non serviva) del basso livello di programmazione, di idee chiare e di improvvisazione da parte del club. L’erede del nuovo giocatore dell’Al Hilal, a meno di colpi di scena rocamboleschi, dovrebbe essere Pervis Estupinan del Brighton: affare inferiore ai 20 milioni, ed è ottimo in rapporto qualità prezzo.

Con lui il Milan sistemerebbe la corsia di sinistra, ma mancano ancora tanti acquisti all’appello, e molti di questi dipendono anche dalle cessioni. Ad esempio, è probabile che Allegri chieda nuovi esterni d’attacco, ma è difficile pensare ad un’entrata senza l’uscita di Chukwueze. Sul nigeriano c’è il Fulham e nel frattempo Tare si prepara a prendere il sostituto: il nome c’è già e mette tutti d’accordo in casa rossonera.

Il Milan ci riprova per Chiesa, affare low-cost

Il Milan è una delle tante squadre italiane interessate all’acquisto di Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool dopo una stagione di grandi difficoltà per minutaggio e rendimento. Si è trasferito in Premier League dalla Juventus un anno fa, sul gong finale del mercato: un affare da poco più di 10 milioni, ma ora i Reds cercano una nuova sistemazione (soprattutto dopo gli ultimi arrivi dal mercato). Il Napoli e la Roma hanno già fatto un sondaggio, nelle ultime ore si è inserita con forza l’Atalanta, ma per Tuttosport ci sono anche i rossoneri.

Non è la prima volta che il nome di Chiesa viene accostato al Milan. Lo si è fatto anche in passato quando doveva lasciare la Juventus, così come a gennaio scorso. Senza alcun dubbio, è un’opportunità di mercato che ogni club italiano sta cercando di cogliere. Il Napoli lo prenderebbe volentieri nonostante l’acquisto di Noa Lang, la Roma idem (De Rossi aveva provato a convincerlo già un anno fa). Attenzione all’Atalanta, molto forte nelle ultime ore, per sostituire Lookman, sempre più in direzione Inter. Tra le tre potrebbe inserirsi il Milan, che acquisterebbe un giocatore low-cost che Allegri conosce molto bene. Il problema, come detto, è che senza l’uscita di Chukwueze è difficile immaginare un acquisto in quella zona del campo, soprattutto con una sola competizione da giocare. Il ruolo da titolare a destra è e resta di Pulisic, senza però escludere la possibilità che Allegri giochi con il trequartista e a quel punto l’americano diventerebbe un serio candidato, liberando la corsia di destra. Pulisic, Leao e Chiesa dietro Gimenez: un attacco potenzialmente esplosivo.