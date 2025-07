Milan, l’offerta sale a 22 milioni: Tare vuole chiudere un altro colpo

Dopo aver quasi chiuso per l’ingaggio di un nuovo terzino destro, Tare vuole prenderne uno anche a destra: gli ultimi aggiornamenti.

Massimiliano Allegri è a Singapore con una squadra ancora incompleta e si aspetta qualche rinforzo dopo l’amichevole contro l’Arsenal. Il primo dovrebbe essere Pervis Estupiñan, terzino sinistro 27enne in forza al Brighton.

Negli ultimi giorni c’è stata un’accelerata da parte del Milan, che sembra aver raggiunto un accordo con la società inglese sulla base di 17 milioni di euro più 2 di bonus. Salvo colpi di scena, il nazionale ecuadoriano diventerà il sostituto di Theo Hernandez. Dopo le esperienze nella Liga e in Premier League, ha grande voglia di mettersi alla prova anche in Serie A. Vedremo se sarà all’altezza.

Milan, nuovo terzino destro: Tare all’assalto

Non è un segreto che il Milan voglia acquistare anche un laterale destro difensivo. Per alcuni giorni si è parlato del possibile arrivo di Marco Pubill dall’Almeria, ma la trattativa non è decollata neppure dopo le rassicurazioni avute sulle condizioni del suo ginocchio destro operato nel 2023. Il nazionale spagnolo Under 21 è stato accantonato e ora è vicinissimo a firmare per un’altra squadra.

Pubill nella prossima stagione dovrebbe indossare la maglia dell’Atletico Madrid, che ha beffato il Wolverhampton proprio quando sembrava ormai fatta per il trasferimento del giocatore in Inghilterra. I Colchoneros si sono inseriti e con una trattativa lampo si sono assicurati Pubill, che quindi continuerà la sua carriera in Spagna.

E il Milan? Igli Tare è tornato al primo obiettivo: Guéla Doué dello Strasburgo. Anche se ci sono state valutazioni su Pubill, il piano A è sempre stato il franco-ivoriano classe 2002. Il problema è il prezzo del cartellino, dato che tutte le proposte rossonere sono state rifiutate finora.

Il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, ha spiegato la situazione: “Il Milan vorrebbe Doué, è una delle prime scelte anche di Allegri. La verità è che lo Strasburgo continua a chiedere una cifra che con i bonus toccherebbe addirittura i 30 milioni di euro. Il Milan nelle ultime ore ha avuto contatti con l’entourage del giocatore e ha fatto sapere che sarebbe disposto ad alzare l’offerta a 21-22 milioni di euro, ma probabilmente non basterà“.

La dirigenza rossonera è pronta a sfondare il muro dei 20 milioni di euro per comprare l’ex Rennes, però rimane distante dal prezzo fissato dallo Strasburgo. La trattativa appare molto difficile e non ci stupirebbe se dovesse fallire.