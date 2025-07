Estupiñan al Milan, accordo raggiunto: cifre e dettagli

Il terzino è a un passo dall’arrivo in rossonero: ecco gli ultimi aggiornamenti sul mercato in entrata.

Entro fine luglio il Milan punta ad assicurarsi almeno altri due rinforzi e uno potrebbe arrivare a brevissimo. Igli Tare è vicino a chiudere l’ingaggio di un nuovo terzino sinistro.

Si tratta di Pervis Estupiñan, 27enne nazionale ecuadoriano in forza al Brighton. Dopo aver perso il duello con in Fenerbahce per Archie Brown, la dirigenza rossonera ha trovato un’alternativa che sulla carta è migliore. L’ex Villarreal ha maggiore esperienza, è un giocatore pronto e con caratteristiche tecnico-tattiche più convincenti rispetto all’inglese. Nelle ultime due stagioni ha avuto alcuni infortuni muscolari e questo è forse il fattore che preoccupa un po’ di più.

Calciomercato Milan, è fatta per Estupiñan: le ultime news

Il Milan ha trovato rapidamente l’accordo con l’entourage di Estupiñan: contratto quadriennale con uno stipendio di circa 2,5 milioni di euro netti annui. Per trovare quello con il Brighton ci ha messo qualche giorno in più, ma sembra essere arrivata la fumata bianca.

I giornalisti esperti di calciomercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno rivelato che la trattativa tra i club si è conclusa positivamente sulla base di 17 milioni di euro fissi più di 2 bonus. Il Milan è riuscito a restare entro il limite di 20 milioni di euro, come aveva programmato per l’investimento nel ruolo.

Estupiñan gioca nel Brighton da agosto 2022, quando fu acquistato dal Villarreal per circa 17,8 milioni di euro. Con la squadra inglese ha messo assieme 104 presenze, 5 gol e 14 assist. È stato allenato anche dall’italiano Roberto De Zerbi, con il quale ha fatto dei miglioramenti sotto più punti di vista. Ora si sente pronto per un’esperienza un campionato come la Serie A e con una maglia pesante come quella del Milan.

Vedremo se il nazionale ecuadoriano sarà all’altezza di sostituire Theo Hernandez, finito all’Al Hilal dopo una stagione abbastanza disastrosa. Preso il terzino sinistro, Tare deve valutare anche le opzioni per la fascia destra. Sembrava intenzionato a puntare su Marc Pubill dell’Almeria, ma sembra che la pista si sia raffreddata e che lo spagnolo sia vicino al trasferimento al Wolverhampton.

Il preferito del Milan per la corsia destra è Guéla Doué, però il problema è che lo Strasburgo vuole almeno 25 milioni di euro. L’offerta rossonera è arrivata a circa 20 milioni, bonus compresi. C’è distanza tra le parti e oggi appare difficile che arrivino a un accordo entro fine luglio.