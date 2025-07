Sinner, sta succedendo di tutto: ribaltone totale in classifica ATP

Le ultime notizie su Sinner, numero 1 del tennis mondiale: il suo rivale Alcaraz ha fatto una scelta che lo riguarda.

Jannik Sinner sta scrivendo pagine di storia, è un orgoglio soprattutto per l’Italia, che non ha mai avuto un tennista così forte prima. È il numero 1 al mondo della classifica Atp e recentemente ha vinto il prestigioso torneo di Wimbledon al termine di una finale fantastica contro il suo rivale Carlos Alcaraz. Nessun italiano ci era mai riuscito prima.

Il trionfo in Inghilterra gli ha permesso di prendersi una rivincita, dato che al Rolland Garros era stato lo spagnolo a imporsi. Quel KO aveva lasciato più di qualche rimpianto al tennista italiano, che non aveva sfruttato dei match point e poi ha perso.

A Wimbledon aveva tanta voglia di riscatto, anche per non far diventare Alcaraz una sorta di spauracchio, una bestia nera quasi imbattibile. Essere riuscito a sconfiggerlo è stata una grande iniezione di fiducia anche in vista di futuri incontri.

Tennis, Jannik Sinner salta Toronto: arriva anche la decisione di Carlos Alcaraz

Sinner e Alcaraz sicuramente non si sfideranno al Masters 1000 di Toronto. Jannik ha annunciato il suo forfait per l’evento Atp in programma dal 27 luglio al 7 agosto. “Devo riprendermi dopo Wimbledon” ha spiegato il campione altoatesino, che ha il gomito destro non al 100% dopo il match degli Ottavi contro Grigor Dimitrov.

Jannik tornerà in azione in occasione del Master 1000 Cincinnati (7-18 agosto), torneo di cui è campione in carica e che servirà per preparare il successivo US Open (24 agosto-7 settembre), altra competizione che ha vinto nel 2024.

Da segnalare che a Toronto non ci sarà neppure Alcaraz, che quindi non avrà modo di recuperargli tanti punti nella classifica Atp. Anche con entrambi fuori, lo spagnolo ne recupera 200, quelli che Sinner scarta dei quarti di finale dello scorso anno in Canada (si giocò a Montreal), dove invece il rivale non c’era, quindi non ha punti da difendere. Ora ci sono 3.230 punti a separarli.

Il numero 2 al mondo ha spiegato che non giocherà a Toronto perché ha alcuni piccoli problemi muscolari e ha bisogno di recuperare fisicamente e mentalmente per i futuri impegni. In Canada mancheranno anche altri nomi forti come Novak Djokovic e Jake Draper. Dovremmo rivederli tutti a Cincinnati.