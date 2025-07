Milan innamorato di lui, pronta una nuova offerta: Tare lo vuole a tutti i costi

I rossoneri lo vogliono fortemente, Tare lo ha scelto come rinforzo in difesa e vuole portarlo a Milano. Pronta una nuova proposta

Il Milan ha finalmente risolto un grave problema: l’eredità di Theo Hernandez. Con il francese ceduto all’Al Hilal per poco più di venti milioni, la società rossonera si è dimostrata, per l’ennesima volta, totalmente impreparata e senza programmazione. Dopo aver perso Archie Brown per pochi milioni, alla fine la scelta è ricaduta su Pervis Estupinan del Brighton, giocatore sul quale c’è una forte influenza dell’agente Jorge Mendes (molto coinvolto nelle trattative dei rossoneri negli ultimi mesi).

Un ottimo acquisto per rapporto qualità prezzo. Adesso però c’è un altro problema da risolvere. Allegri ad oggi non ha un terzino destro titolare. Contro l’Arsenal ha scelto una difesa a cinque con Saelemaekers a tutta fascia e Bartesaghi dall’altra parte, l’altra soluzione è Alex Jimenez, che ha saltato la gara coi Gunners per un lieve problema fisico. L’idea del mister e di Tare è di giocare con la difesa a quattro, ma per farlo serve assolutamente un nuovo terzino e il nome è scelto da tempo.

Nuovo terzino destro, il Milan vuole lui: nuova offerta

La società ha deciso di non riscattare Kyle Walker per pochi milioni (oggi avrebbe fatto parecchio comodo averlo) e ha ceduto dopo un solo anno Emerson Royal al Flamengo. L’unico disponibile, come detto, ad oggi, è Alex Jimenez. Bisogna quindi aggiungere velocemente un nuovo terzino in rosa che possa fare il titolare e nella testa di Tare c’è un solo nome: Guela Doué.

Come riportato da Fabrizio Romano, il Milan è innamorato di questo giocatore. Il nuovo direttore sportivo lo ritiene il profilo idea per ciò che serve ad Allegri e per completare al meglio il reparto. Il problema è sempre lo stesso: per cederlo, lo Strasburgo chiede almeno 30 milioni. A quella cifra il Milan non si è mai avvicinato e non ha alcuna intenzione di farlo. Respinta una prima offerta di diverse settimane fa da 18 milioni.

I rossoneri non hanno ancora mollato la presa: dopo aver archiviato la questione Jashari, che sembra oggi più vicino con una nuova offerta che si avvicina ai 40 milioni, la società potrebbe pensare ad un nuovo assalto a Doué, fratello del fenomenale Desiré del Psg. Bisogna però migliorare, e nemmeno di poco, la proposta economica: 25 milioni più bonus potrebbero bastare per strappare il sì ai francesi. Tare spinge per averlo, consapevole che la trattativa è complicata ma non difficile. Le uscite di alcuni esuberi, e quindi spazio liberato nel bilancio, potrebbero favorire una buona riuscita.