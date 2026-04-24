Un colpo alla Reijnders: il Milan pesca dall’Olanda, ecco Mijnans

I rossoneri hanno mostrato interesse per un altro giocatore dell’AZ Alkmaar, la stessa squadra dalla quale è arrivato Reijnders

Il Milan prepara le prossime mosse e accelera la pianificazione del mercato estivo. Gli incontri tra Igli Tare, Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri stanno definendo le priorità di una sessione che promette interventi mirati in ogni reparto.

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sui nomi più caldi: “Il Milan sta già seminando“. In difesa resta forte la candidatura di Mario Gila, reduce da un’altra prova convincente. A centrocampo continua il pressing per Leon Goretzka, profilo di esperienza internazionale e qualità assoluta. In attacco, invece, il nome in cima alla lista porta a Alexander Sorloth, centravanti ritenuto ideale per caratteristiche fisiche e presenza in area.

La vera novità arriva dall’Olanda. Pellegatti ha rilanciato l’interesse per Sven Mijnans, centrocampista dell’AZ Alkmaar: “È un centrocampista eclettico“. Classe 2000, struttura importante, duttilità tattica e numeri di alto livello: 21 gol dal 2023 confermano la sua crescita. Moncada lo segue con attenzione, con l’obiettivo di replicare un’operazione simile a quella che portò Tijjani Reijnders a Milano.

Il Milan si muove con largo anticipo. Gila, Goretzka, Sorloth e Mijnans sono i nomi caldi di una strategia chiara: rinforzare la rosa con giocatori pronti, di qualità e perfettamente funzionali alle idee di Allegri. Il mercato rossonero è già entrato nel vivo.