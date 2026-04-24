La Juve vuole Jashari, via senza Tare: pronto lo scambio con il Milan

Il punto della situazione in casa rossonera: nuovi intrecci di mercato con i bianconeri. Ecco cosa sta accadendo

La Juventus ci riprova. I bianconeri sono pronti a trattare ancora con il Milan, dopo Pierre Kalulu. Il difensore francese è certamente uno dei migliori colpi degli ultimi anni, così la Vecchia Signora è intenzionata a pescare nuovamente dal Diavolo.

Lo scorso anno ci aveva provato prima con Fikayo Tomori, poi, Alexis Saelemaekers, ma in entrambi i casi la trattativa non è decollata. A gennaio, poi, si è fatto anche il nome di Christopher Nkunku, che non rientra nei piani del Milan e che i bianconeri potrebbero accogliere al giusto prezzo.

Stamani, così, La Gazzetta dello Sport, ha scritto dell’interesse da parte della squadra di Luciano Spalletti di Ardon Jashari. Il centrocampista, pupillo di Igli Tare, non ha trovato lo spazio dovuto. L’infortunio, che lo ha tenuto fuori parecchi mesi, non gli ha permesso di imporsi: Allegri ha, infatti, fatto altre scelte. Con Luka Modric e Adrien Rabiot insostituibili, per la terza maglia si sono alternati soprattutto Ricci, Loftus-Cheek e Fofana.

Jashari ha avuto qualche occasione, ma non ha mai entusiasmato. Difficile farlo senza continuità. L’investimento in estate – da circa 40 milioni di euro – è stato importante e di certo il Milan non ha alcuna intenzione di svenderlo. Alla giusta offerta può partire, soprattutto se Igli Tare dovesse lasciare il club.

Servono almeno 30/35 milioni di euro per convincere il Diavolo a privarsene. Una spesa importante, che la Juventus potrebbe ammortizzare inserendo nella trattativa un giocatore che tanto piace a Massimiliano Allegri. Il nome giusto è quello di Cambiaso.

Il nome dell’esterno poliedrico è da tempo sul taccuino del Milan e il tecnico livornese lo ha sempre stimato. Per l’ex Genoa può essere arrivato il momento di cambiare aria. Il Diavolo sta cercando un terzino capace di giocare su entrambe le fasce: Cambiaso è il nome giusto. Attenzione, dunque, al possibile affare