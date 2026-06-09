Christensen nel mirino del Milan, il difensore piace a Rangnick

Il possibile arrivo di Ralf Rangnick al Milan potrebbe influenzare in modo significativo anche le future strategie di mercato del club rossonero. Tra i giocatori particolarmente apprezzati dal dirigente tedesco ci sarebbe Andreas Christensen, difensore centrale del Barcellona e profilo che da anni gode di grande considerazione a livello internazionale.

A rivelarlo è stato Matteo Moretto nel suo ultimo aggiornamento di mercato. Il centrale danese rappresenterebbe uno dei nomi più graditi a Rangnick per esperienza, qualità nella costruzione del gioco e affidabilità difensiva.

Per il Milan, però, l’operazione appare piuttosto complicata. Christensen è infatti vicino alla scadenza del contratto con il Barcellona, situazione che avrebbe potuto trasformarlo in una potenziale occasione di mercato. Tuttavia, secondo quanto riferito da Moretto, esisterebbe già un accordo verbale tra il giocatore e il club blaugrana per prolungare il rapporto per altre due stagioni.

Una notizia che raffredda inevitabilmente qualsiasi possibile scenario legato ai rossoneri. Nonostante l’apprezzamento di Rangnick, il difensore sembra orientato a proseguire la propria avventura in Catalogna.

Il suo nome resta comunque significativo per comprendere il tipo di giocatori che il dirigente tedesco vorrebbe eventualmente portare al Milan: calciatori esperti, internazionali e in grado di garantire qualità e leadership in una squadra chiamata a ripartire dopo una stagione difficile.