Sondaggio per Leao dalla Premier League: il Milan lo cede a queste cifre

Una squadra inglese si è fatta avanti in questi giorni per Leao: il Milan è disposto a cederlo ma solo a queste cifre

La Juventus nel mirino, la Champions sullo sfondo e il futuro ancora tutto da scrivere. Rafael Leao vive giorni decisivi, dentro e fuori dal campo, in una fase cruciale della stagione rossonera.

Contro i bianconeri il portoghese cerca il decimo gol stagionale, traguardo che potrebbe avvicinare il Milan all’Europa che conta. Dopo il cambio di ruolo e alcuni problemi fisici, Leao vuole tornare protagonista. I fischi ricevuti contro l’Udinese hanno lasciato il segno, soprattutto per un giocatore che ha sempre messo il Milan al primo posto. La risposta, come spesso accade, passerà dal campo.

Parallelamente, cresce l’attenzione sul suo domani. Milan e Leao riflettono sul futuro, con il contratto in scadenza nel 2028. I dialoghi per il rinnovo si sono fermati e le recenti tensioni interne hanno portato nuove valutazioni. Il club non intende privarsi del suo numero 10 a condizioni favorevoli per altri: servirà un’offerta superiore ai 50 milioni di euro per aprire una trattativa concreta.

Sul mercato si registrano movimenti importanti. Il Barcellona resta sullo sfondo, ma la pista più concreta porta in Premier League. Il Manchester United ha chiesto informazioni approfondite, pronto a valutare un affondo nei prossimi mesi. A riportarlo è Daniele Longo di calciomercato.com. Intanto Leao pensa solo al presente: trascinare il Milan in Champions e chiudere al meglio una stagione complessa. Poi sarà tempo di decisioni.