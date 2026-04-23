Niente promozione: “Sconcertante, i dirigenti del Milan dicono no”

Le dichiarazioni non lasciano davvero dubbi: parole chiare che fanno riflettere sul futuro della squadra rossonera

Sono giorni caldi per il futuro del Milan. Con la vittoria contro il Verona, il Diavolo ha praticamente archiviato la pratica Champions League. Ormai manca solo la matematica per centrare l’obiettivo stagionale.

Dalle parti di Via Aldo Rossi, così, è tornato il sereno e si pensa al calciomercato per accontentare Massimiliano Allegri. In queste ore si è dunque parlato più di Goretzka e Vlahovic che della sfida di domenica sera contro la Juventus.

Giorgio Furlani e Igli Tare non hanno dunque voglia di perdere tempo e stanno programmando per bene quello che sarà l’avvenire del Diavolo. Un Diavolo che deve fare i conti anche con il Milan Futuro. Un progetto nato la scorsa stagione, con una retrocessione in Serie D.

Dopo un’annata in purgatorio, con risultati non proprio positivi, si guarda al possibile ripescaggio. Se non ci sarà alcuna squadra di Serie A a richiederla, il Milan potrà usufruire del primo posto vacante. Ma stando alle ultime notizie, potrebbe esserci una novità all’orizzonte.

Milan, niente ripescaggio: arriva l’annuncio

“I dirigenti rossoneri starebbero riflettendo di non chiedere il ripescaggio del Milan Futuro dalla serie D alla serie C. E quindi unica seconda squadra, dopo l’onta della retrocessione, che non giocherebbe, come Atalanta, Inter e Juventus, nella sua categoria, appunto nella più performante Serie C”.

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E’ quanto afferma sui propri canali social, Carlo Pellegatti, che poi osserva: “E quindi il giovanissimo, forte attaccante Andrej Kostic, appena acquistato, oggi al settimo posto della classifica cannonieri del campionato serbo, con 11 reti nel Partizan, verrebbe a giocare, per crescere, in SERIE D!!! Non voglio crederlo. Aspetto una, spero ovvia, smentita”.

Non restare che attendere aggiornamenti in merito. Sarebbe strano visto che la scorsa estate, il Milan ha sperato fino alla fine di essere ripescato in Serie C.