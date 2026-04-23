Non solo Nazionale: c’è un altro club italiano che sta pensando ad Allegri

L’allenatore rossonero fa gola anche ad un’altra squadra di Serie A che, al termine di questa stagione, potrebbe aver bisogno di un altro allenatore

Il futuro delle panchine di Serie A entra nel vivo e coinvolge anche il Milan. Le prossime settimane possono cambiare equilibri importanti, con intrecci che toccano allenatori di primo piano e club in cerca di certezze per la nuova stagione.

Al centro del domino c’è Antonio Conte. Secondo il Corriere della Sera, il tecnico valuta diverse opzioni, tra cui un ritorno in Nazionale o nuove sfide in panchina. Intanto il Milan osserva con attenzione l’evoluzione della situazione, anche in relazione alla posizione di Massimiliano Allegri, oggi saldo ma coinvolto nei discorsi legati alla panchina azzurra. L’allenatore rossonero ha chiarito: “Non ha ricevuto alcuna chiamata“, ribadendo la centralità del progetto Milan.

Restano vivi i nomi di Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri per la panchina in caso di addio di Conte, entrambi seguiti da tempo e considerati profili affidabili. Il tecnico del Bologna piace per la valorizzazione dei giovani, mentre Sarri rappresenta una soluzione di esperienza e identità tattica. Sullo sfondo emergono anche candidature più innovative, da Cesc Fabregas a Francesco Farioli, fino a Enzo Maresca, tutti allenatori capaci di proporre idee moderne.

Attenzione però alla candidatura stessa di Allegri per il Napoli se, in qualche modo, dovesse liberarsi dal Milan. Ad oggi le chance che ciò accada sono davvero misere: dipende dall’allenatore livornese perché tentato dalla Nazionale, altrimenti resterà inevitabilmente in rossonero (altri club interessati a lui non ci sono, nemmeno il Real Madrid di cui si è parlato in questi mesi).