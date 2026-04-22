Colpo a zero in attacco: il Milan sfida il Bayern Monaco

I rossoneri sfidano il Bayern Monaco per un grande colpo a parametro zero per l’attacco: tutti i dettagli

Il Milan, che con la vittoria di Verona ha ipotecato la qualificazione in Champions League, sta già programmando la prossima stagione. Leon Goretzka è più di un’idea per il centrocampo: arriverebbe a parametro zero perché il contratto scade il prossimo giugno. Ma gli intrecci fra il Milan e il Bayern Monaco non finiscono qui: c’è un giocatore, infatti, che le due squadre potrebbero contendersi sul mercato in estate, e anche lui è un parametro zero.

Il giocatore in questione è Dusan Vlahovic, che potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione perché anche lui, come Goretzka, in scadenza di contratto. Non è ancora chiaro se rinnoverà o meno: ci sono ancora colloqui in corso, solo pochi mesi fa si parlava di possibile accordo ma poi non ci sono stati sviluppi. Le parti si ritroveranno presto per discuterne: l’addio non è scontato, ma intanto il Milan si fa avanti per un’eventuale colpo a zero.

Vlahovic però piace anche al Bayern Monaco ed è qui che nasce la probabile sfida fra le parti per l’acquisto di Vlahovic. Il Milan ha provato a prendere il centravanti serbo anche l’estate scorsa, ma alla fine è rimasto alla Juventus. Se dovesse lasciare i bianconeri, il Milan ci riproverebbe (Allegri lo stima) ma occhio anche alla candidatura dei bavaresi.