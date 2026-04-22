Allegri vuole il suo pupillo: concorrenza dell’Atletico Madrid

Le ultimissime notizie relative al mercato rossonero: il tecnico fa una richiesta precisa. Ecco di chi si tratta

Si muove il mercato del Milan. Il club rossonero è ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. Di fatto manca solo la matematica e la dirigenza può così lavorare con serenità.

L’obiettivo principale è chiaramente quello di riuscire a regalare a Massimiliano Allegri un bomber, che possa garantire un numero importante di gol. Sono tanti i nomi: da Lewandowski a Vlahovic, passando per Kean e Sorloth.

Ma servono anche giocatori negli altri reparti: il Diavolo necessita di rinforzi sugli esterni, oltre che in difesa che al centro del campo. Non è un segreto che l’obiettivo principale per la mediana sia Leon Goretzka, ma attenzione ad un’altra idea che sta emergendo in queste ore.

Il collega Marco Conterio sostiene che Nicolò Fagioli sia il primo nome sulla lista di Massimiliano Allegri. Chi conosce il tecnico livornese sa bene quanto ammiri il calciatore ex Juventus, ritenuto tra i talenti più puri del calcio italiano.

Ma Allegri non è l’unico ad apprezzare le qualità di Fagioli. Secondo il giornalista, infatti, anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone, sempre molto attento alla Serie A, vorrebbe il centrocampista. Attenzione, inoltre, alle sirene provenienti dalla Premier League.

Va detto, però, che senza la cessione di qualcuno (o l’addio di Modric), è difficile che il Milan decida di mettere a segno due colpi a centrocampo. Il Diavolo è intenzionato a valorizzare Ardon Jashari per il quale si è speso molto. Bisogna sottolineare, inoltre, che i rapporti non proprio idilliaci con Fabio Paratici non favorirebbero la trattativa