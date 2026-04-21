Leao vale quanto Frattesi: il 10 svenduto, così esultano solo i suoi haters

Il giocatore avrebbe visto ridurre il suo valore: un addio del portoghese a quelle cifre sarebbe una sconfitta per tutti

Rafa Leao è sul mercato. Tale affermazione non è certo una notizia visto che al Milan non esistono incedibili, così il portoghese come qualsiasi altro calciatore può lasciare il Diavolo in estate alla giusta offerta. Fino a qualche mese fa il prezzo fissato per strappare Leao al Milan era quello della clausola da 175 milioni di euro.

Ma dal club rossonero facevano sapere che sarebbero state prese in considerazioni proposte per il numero dieci da oltre 100 milioni di euro. Ricordiamo tutti le dichiarazioni di Giorgio Furlani, intercettato a Milanello dai colleghi spagnoli.

Rafa Leao, fino a non molto tempo fa, era considerato il giocatore migliore della rosa. Oggi qualcosa appare essere cambiata e a due anni dalla scadenza del contratto ci stanno raccontando che il numero dieci lascerebbe il Milan per una cifra da 40-50 milioni di euro. Una cifra decisamente bassa rispetto a qualche mese fase e per la quale l’Inter venderebbe Davide Frattesi.

Milan, Leao via a 40 milioni? Una follia

Una cifra con la quale il Milan ha acquistato Ardon Jashari e Christopher Nkunku non proprio al centro del progetto di Massimiliano Allegri. Sono bastati pochi esempi per capire quanto sarebbe un errore cedere Leao a quelle cifre.

Il sostituto sarebbe certamente inferiore. Ma è evidente che al Milan ci sarebbe una lista lunghissima di calciatore da vendere, che avrebbe la priorità rispetto a Leao. Si sa, però, che il portoghese è visto come il male supremo, colui da attaccare sempre e comunque.

I numeri ci dicono che è il giocatore che ha più segnato in Serie A con la maglia del Milan in questa stagione e che le sue giocatore (gol/assist) hanno portato 15 punti (solo Hoijlund ha fatto meglio). Il 2026 è stato complicato, ma migliori rispetto a tanti suoi compagni, che non hanno ancora timbrato il cartellino.

Una separazione, soprattutto a quelle cifre, sarebbe un bene solo per Leao e per tutti quei tifosi che attaccano il portoghese, solo perché non consci del fatto che il sostituto sarà certamente peggiore del portoghese.