Lukaku-Milan, affare pazzesco: Allegri accontentato

L’attaccante belga è destinato a lasciare Napoli al termine della stagione: il Milan potrebbe pensarci sul serio

Il Milan cerca un centravanti per la prossima stagione. Il nome di Sorloth dell’Atletico Madrid è tornato di moda nelle ultime ore; resta sullo sfondo anche Robert Lewandowski, idea a parametro zero ma che non trova totali consensi in casa rossonera. Senza dimenticare Vlahovic, anche lui in scadenza con la Juve a giugno. Igli Tare vuole regalare ad Allegri un attaccante con le giuste caratteristiche: a gennaio era preso Mateta, poi l’affare è saltato per le visite mediche andate male, ora si cercherà di rimediare a giugno. E se fosse Romelu Lukaku l’uomo giusto per il Milan e per Allegri?

La rottura con il Napoli è totale: il caso è scoppiato durante la sosta quando il giocatore non è rientrato a Castel Volturno ma ha preferito rimanere in Belgio per curare un problema muscolare. Poi il ritorno in Campania e il confronto in questi giorni con Antonio Conte e la dirigenza: di comune accordo, hanno optato per il rientro in Belgio del giocatore. Che in questo momento si può considerare separato in casa: il Napoli spera di recuperarlo per le ultime giornate di campionato, ma l’addio a giugno, a questo punto, appare piuttosto scontato.

Con un altro anno di contratto fino a giugno 2027, pur di liberarsene il Napoli potrebbe accettare un’offerta di cartellino intorno ai 10 milioni. Lo stipendio che percepisce oggi dagli azzurri è molto alto (intorno ai 6 milioni) ma sa perfettamente che deve abbassarlo per poter continuare a giocare in Serie A o, più in generale, ad alti livelli. Allegri sarebbe felicissimo: lo aveva chiesto come rinforzo alla Juventus e lo accoglierebbe a braccia aperte al Milan. Le caratteristiche sono quelle che cerca. Lukaku potrebbe accettare anche per un senso di rivalsa nei confronti dell’Inter perché non si sono lasciati benissimo.