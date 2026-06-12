Zlatan Ibrahimovic non ha nascosto la propria ammirazione per Lamine Yamal. L’ex attaccante del Milan, oggi tra le figure di riferimento del club rossonero, ha parlato del giovane fenomeno del Barcellona spendendo parole importanti nei suoi confronti.

Stando a quanto affermato da Ibrahimovic, Yamal possiede qualità fuori dal comune per un giocatore della sua età. Il dirigente rossonero ha sottolineato come il talento spagnolo stia dimostrando una personalità rara, riuscendo a fare la differenza ai massimi livelli nonostante sia ancora giovanissimo.

“Lamine Yamal è un calciatore speciale. È un giocatore per il quale paghi un biglietti molto costoso, per il quale vai allo stadio e grazie al quale devi soltanto goderti lo spettacolo”. Parole che confermano quanto il classe 2007 venga considerato uno dei calciatori più promettenti del panorama mondiale. Nelle ultime stagioni Yamal ha collezionato prestazioni di altissimo livello con il Barcellona e con la nazionale spagnola, attirando gli elogi di numerosi protagonisti del calcio internazionale.

Yamal continua così a raccogliere consensi da parte di addetti ai lavori, allenatori ed ex campioni. E tra questi c’è anche Ibrahimovic, convinto che il futuro del calcio mondiale possa passare proprio dai piedi del gioiello del Barcellona.