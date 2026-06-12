Il Milan non ha ancora sciolto le riserve sul nome del prossimo allenatore. Nonostante Oliver Glasner resti il candidato più accreditato per raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri, la scelta definitiva non è stata ancora presa e Gerry Cardinale continua a valutare diverse opzioni.

Secondo quanto riportato da MilanNews, il tecnico austriaco mantiene la pole position dopo i colloqui delle scorse settimane e avrebbe già ricevuto una proposta contrattuale dal club rossonero. Tuttavia, la proprietà non vuole commettere errori e intende approfondire anche altri profili prima di arrivare alla decisione finale.

Tra i nomi ancora in corsa figurano Ruben Amorim e Matthias Jaissle. Nelle ultime ore Cardinale avrebbe avuto nuovi contatti con entrambi, segnale di come il casting sia tutt’altro che concluso. Anche se Glasner continua a essere il favorito, il Milan vuole essere certo di individuare la figura migliore per guidare la ripartenza del club.

La sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a breve, ma al momento non esiste ancora una scelta definitiva. Prima dell’annuncio del nuovo allenatore, inoltre, il club potrebbe definire alcuni aspetti legati alla futura area tecnica. Per questo motivo i tifosi dovranno attendere ancora qualche giorno per conoscere il nome del prossimo tecnico rossonero.