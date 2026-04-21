È arrivata una importante offerta per Rabiot: i dettagli

Il centrocampista francese ha ricevuto una importante offerta in queste ore: è stata già presa una decisione

Una scelta che ha cambiato il volto del Milan. Dopo un avvio complicato, la svolta è arrivata con una decisione precisa: puntare su Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, voluto con forza da Massimiliano Allegri, è diventato rapidamente il riferimento tecnico e mentale della squadra rossonera.

Il momento chiave resta la rete decisiva contro il Verona, un gol pesante che avvicina il Milan alla Champions League. I numeri raccontano molto, ma non tutto: 6 gol e 4 assist, distribuiti con continuità e personalità. Rabiot ha portato equilibrio, leadership e conoscenza dei meccanismi di Allegri, diventando il miglior innesto della scorsa estate. Il tecnico lo considera imprescindibile, punto fermo del progetto e guida in campo nei momenti più delicati della stagione.

Sul tavolo è arrivata anche un’offerta importante dall’Arabia Saudita, con cifre nettamente superiori all’attuale ingaggio da 9,2 milioni lordi. Una proposta che ha attirato attenzione, senza però cambiare la direzione. Rabiot ha scelto il Milan, concentrato sul finale di stagione e sugli obiettivi futuri. La volontà è chiara: restare protagonista in rossonero e tornare in Champions da leader.

Il contratto fino al 2028 garantisce stabilità, ma la dirigenza valuta un ulteriore passo. Blindare Rabiot diventa una priorità, segnale forte per il futuro. Il Milan riparte da lui, dal suo rendimento e da una centralità che oggi non ha rivali all’interno della rosa.