Milan, colpo in Serie A da 30 milioni: è lui l’obiettivo per la difesa

I rossoneri sono interessati ad uno dei difensori migliori di questo campionato per rendimento: servono 30 milioni per l’acquisto

Un profilo giovane e con margini di crescita importanti: il Milan continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi difensivi e tra i nomi seguiti con attenzione c’è Tiago Gabriel, centrale del Lecce protagonista di una stagione di alto livello. Le valutazioni interne portano a considerarlo uno dei prospetti più interessanti del campionato, con un rapporto qualità-prezzo che ha già attirato diversi club.

A confermare l’ascesa del difensore portoghese è stato Gianluca Di Marzio, intervenuto a “Caffè Di Marzio”: “L’operazione Tiago Gabriel a Lecce è costata un milione di euro più bonus” e oggi il valore è cresciuto in modo netto. Il giornalista ha sottolineato anche il rendimento del giocatore: “Direi pochi, pochissimi” i profili simili acquistabili a quelle cifre. Il Lecce si prepara così a una nuova plusvalenza, con una valutazione che ormai si colloca tra 25 e 30 milioni di euro, cifra in linea con il mercato attuale.

Il Milan osserva e studia la situazione, senza aver ancora avviato una trattativa concreta. La dirigenza rossonera apprezza fisicità, letture difensive e margini di crescita del classe 2004, considerato ideale per ringiovanire il reparto arretrato. Su di lui restano forti anche altri club, in Italia e all’estero, pronti a inserirsi. La sensazione è chiara: Tiago Gabriel sarà uno dei nomi caldi della prossima estate, e il Milan vuole farsi trovare pronto.