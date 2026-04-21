L’attaccante arriva da Madrid, colpo a sorpresa del Milan

Il Diavolo si muove per mettere le mani sul centravanti: ecco chi ha scalato le gerarchie, il punto della situazione

L’obiettivo più importante del prossimo calciomercato è certamente il centravanti. Il Milan non vuole più sbagliare ed è alla ricerca del profilo giusto da consegnare a Massimiliano Allegri. Santiago Gimenez ha fallito, ma potrebbe rimanere a fare l’attaccante di riserva.

Fullkrug invece farà certamente le valigie, al pari verosimilmente di Christopher Nkunku. Non è certo, invece, il futuro di Rafa Leao e Christian Pulisic, che dipenderà dalle offerte che arriveranno. Di certo, però, il Milan prenderà un vero bomber.

Nell’ultimo periodo si sono fatti soprattutto i nomi di Robert Lewandowski e Dusan Vlahovic, entrambi in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ma si guarda ad altri profili. Moise Kean sta perdendo terreno per via di una condizione fisica per nulla ottimale.

Attenzione, dunque, al colpo che può arrivare dall’estero e più precisamente dalla Spagna: secondo La Gazzetta dello Sport è Alexander Sørloth il giocatore balzato in testa per ricoprire il ruolo di centravanti. L’Atletico Madrid valuta il 30enne norvegese una quarantina di milioni di euro, ma se non dovesse fare un finale di stagione entusiasmante (Mondiali compresi), potrebbe fare le valigie per molto meno, 20-25 milioni più bonus.

Il giornale, informa, inoltre, che tra i preferiti continua ad esserci Guirassy, ma resta irraggiungibile. Alexander Sørloth in stagione ha realizzato 17 gol in 48 presenze, con circa 2500 minuti.