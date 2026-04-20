Gila al Milan, l’annuncio dell’agente

L’agente di Mario Gila ha parlato di ciò che accadrà in estate: è uno degli obiettivi del Milan per la difesa

Mario Gila è tra i nomi più caldi per rinforzare la retroguardia del Milan in vista della prossima stagione. Il centrale della Lazio, classe 2000, ha attirato l’interesse di diversi club italiani, ma il Milan si è mosso in anticipo attraverso Igli Tare, ottenendo un primo canale di dialogo con l’entourage. L’obiettivo è chiaro: anticipare la concorrenza e costruire una difesa più solida e moderna. Tutto resta legato anche alla qualificazione in Champions League, passaggio chiave per affondare il colpo.

A fare chiarezza è stato l’agente Alejandro Camano: “Mario Gila è un calciatore della Lazio e lo sarà fino alla fine della stagione“, le parole a Radio CRC. E ancora: “Io non ho parlato con nessuna squadra della Serie A del futuro di Mario Gila“. Parole che frenano ogni accelerazione immediata, ma non chiudono le porte. Il procuratore ha ribadito anche un concetto importante: “Qualora dovesse presentarsi un’offerta, il club interessato deve parlare con la Lazio e poi con noi“.

Sul tavolo resta una base già definita tra il Milan e il giocatore. Intesa di massima su contratto e durata, mentre manca ancora il confronto diretto con la Lazio. La valutazione si aggira sui 25 milioni di euro, con una percentuale destinata al Real Madrid. Il Milan osserva e prepara la mossa: Gila è un obiettivo concreto per alzare il livello della difesa.