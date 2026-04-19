Modric ancora al Milan, l’annuncio del croato: l’indizio che fa sognare

Arrivano dichiarazioni che lasciano davvero pochi dubbi. Ecco cosa è stato detto a margine della gara contro il Verona

Si guarda al futuro con ottimismo al Milan. I due ko contro il Napoli e l’Udinese sono ormai alle spalle e la vittoria con il Verona avvicina il Diavolo in Champions League. L’obiettivo stagione, dunque, è ormai praticamente raggiunto: manca solo la matematica.

Allegri così nel post gara ha ribadito, usando parole molto più chiare rispetto alla vigilia, che il suo programma prevede la permanenza in rossonero. Conferma importante da parte del tecnico livornese, che ha costruito le basi per un progetto vincente.

Progetto vincente del quale dovrebbe far parte anche Modric: “Ho parlato con Luka. E’ molto felice a Milano e a Milanello. Gli ho chiesto del suo futuro e mi ha detto che non ha ancora deciso se rimanere un altro anno o no. Lui è super felice, sta cercando un appartamento. Ma non conosco le sue questioni familiari…”

Parole queste del connazionale Simic, ai microfoni di DAZN, prima del calcio d’inizio contro il Verona, che fanno capire come l’intenzione di Modric sia quella di continuare a vestire la maglia del Milan, con Massimiliano Allegri in panchina.