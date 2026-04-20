Dalla Croazia al Milan: 15 milioni per il connazionale di Modric

L’agente del calciatore è uscito allo scoperto: il Diavolo sulle tracce del 23enne della Dinamo Zagabria. Il punto della situazione

Il popolo rossonero si augura vivamente che a breve possano arrivare notizie ufficiali in merito al rinnovo di Luka Modric. Come abbiamo potuto comprendere dalle parole di Simic, le possibilità di vedere ancora al Milan il centrocampista sono davvero tante.

Ma l’ex Real Madrid potrebbe non essere l’unico croato al Diavolo nella stagione 2026/2027. Il Milan, infatti, è sulle tracce di un giocatore della Dinamo Zagabria. E’ stato l’agente del difensore classe 2002, Adrian Aliaj, ai microfoni di Sportske Nogomet ad ammettere l’interesse da parte del Diavolo, fissandone anche il prezzo.

Ma per Moris Valincic, terzino destro con oltre 2000 minuti giocati in stagione, non c’è solo il club rossonero: “Moris ha 23 anni ed è pronto per un passo in avanti, è logico per lui andare in una squadra e un campionato dove avrà stimoli ancora maggiori e potrà massimizzare il suo potenziale”.

Così arriva l’ammissione del possibile sbarco in Serie A: “Non nascondo che vediamo l’Italia come il prossimo passo nella sua carriera”. Ma, come detto, non c’è solo il Milan: “Napoli, Bologna, Roma, Lazio e il Diavolo hanno tutte mostrato interesse. In inverno valeva 15 milioni, speriamo di raggiungere cifre simili“.