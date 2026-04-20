Leao proposto al Barcellona: può lasciare il Milan a queste cifre

Leao via dal Milan è una possibilità concreta per l’estate dei rossoneri: ad annunciarlo è Matteo Moretto

La prossima estate potrebbe essere quella della separazione dopo tanti anni di Rafael Leao e il Milan. Dopo l’addio sofferto di Theo Hernandez, uno degli ultimi senatori della squadra, la società potrebbe decidere di liberarsi anche del portoghese. Che è reduce da una stagione complicata: un po’ per i problemi fisici, un po’ anche per la scelta di Allegri di schierarlo in un ruolo decisamente non suo. Un mix di cose che ha portato il giocatore a non rendere al meglio, anche se i gol sono nove e soprattutto ci sono undici punti ottenuti grazie ad una rete o un assist del numero 10. Bisognerà però decidere insieme ad Allegri cosa fare: se l’idea è di insistere su di lui come centravanti, allora è giusto separarsi, altrimenti se ne può riparlare.

Tutto però come al solito dipende anche dalle offerte. Il Milan di Furlani ha una politica molto chiara per quanto riguarda le cessioni: non esistono intoccabili e ogni giocatore può essere venduto se alle cifre giuste. E qual è oggi la cifra giusta per l’attaccante portoghese? A fare chiarezza ci ha pensato Matteo Moretto nell’ultimo video sul canale in italiano YouTube di Fabrizio Romano. Secondo l’esperto di mercato, la cessione di Leao è uno scenario probabile per il mercato estivo dei rossoneri. Di seguito il suo intervento:

“Leao ha un contratto in scadenza al 2028, c’erano trattative in corso dal punto di vista temporale più che economico. Ad oggi il Milan, in attesa della Champions, ha congelato diverse situazioni. Il punto su cui vorrei concentrarmi oggi è che Leao potrebbe diventare un nome valido per il mercato in uscita. Dipende dall’offerta, ma da quanto ci risulta, se arrivasse un’offerta intorno ai 45-50 milioni, magari qualcosa in più con i bonus, il Milan potrebbe anche valutarla. Il Barcellona ci ha pensato più di una volta in passato, è stato proposto più volte e a Laporta piace. Ma in questo Barça non ha unanimità di consensi, ma in queste ore è stato comunque proposto. In quel ruolo c’è Rashaford, sul quale non c’è ancora una decisione ufficiale, ma il Barcellona sta considerando alternative. Leao è un’idea, ma non quella in cima alla lista. Leao sarebbe aperto alla destinazione blaugrana, ma ad oggi non ci sono contatti. Piace a Laporta, ma non a tutti nel Barcellona“.