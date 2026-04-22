Niente Milan: “Sorpasso Juventus”

Le ultimissime notizie relative al calciomercato dei rossoneri che continua ad intrecciarsi con quello della Vecchia Signora

Il futuro è oggi. Il Milan di Massimiliano Allegri è ad un passo dalla qualificazione alla Champions League. Con l’obiettivo blindato, la dirigenza potrà iniziare a programmare per bene la nuova stagione. Il Diavolo ha bisogno di rinforzi in ogni reparto e sta guardando a quei giocatori che il prossimo 30 giugno andranno in scadenza di contratto.

Non è un segreto che il nome in cima alla lista per migliorare il centrocampo sia quello di Leon Goretzka. La proposta è pronta: 5,5 milioni di euro netti a stagione per tre anni. Si aspetta il via libera da parte del tedesco, che però piace anche a Juventus e Barcellona.

Come più volte detto, il mercato dei rossoneri si intreccia con quello dei bianconeri: le attenzioni sono rivolte soprattutto all’attacco. Sia Massimiliano Allegri che Luciano Spalletti si aspettano un vero bomber per svoltare. Così sul taccuino delle dirigenze c‘è il nome di Lewandowski, anche lui prossimo parametro zero.

Il Barcellona non ha ancora deciso se proseguire con lui, ma nel frattempo il suo agente ha avuto contatti con i club italiani. Al Milan non tutti sono d’accordo sul puntare sul polacco, così la Juventus è pronta al sorpasso. Secondo Tuttosport, i bianconeri avrebbero messo la freccia ai danni del Diavolo.

L’arrivo di Lewandowski a Torino porterebbe Dusan Vlahovic lontano dal Piemonte. E proprio il serbo potrebbe rappresentare il futuro del Milan