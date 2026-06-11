Svelato il desiderio di Rabiot, tifosi del Milan senza pace

Adrien Rabiot continua a essere uno dei nomi più discussi in casa Milan. Il centrocampista francese, arrivato fortemente voluto da Massimiliano Allegri, si trova oggi davanti a uno scenario profondamente cambiato rispetto a quello che aveva immaginato pochi mesi fa.

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin e Andrea Pasotto sulla Gazzetta dello Sport, il futuro dell’ex Juventus potrebbe essere strettamente legato proprio a quello di Allegri. L’addio del tecnico alla panchina rossonera rischia infatti di incidere sulle valutazioni del giocatore, che ha sempre avuto un rapporto privilegiato con l’allenatore livornese.

Sullo sfondo resta il Napoli. Allegri è promesso sposo degli azzurri e non è da escludere che possa chiedere proprio Rabiot come rinforzo per il proprio centrocampo.

A complicare ulteriormente il quadro c’è la mancata qualificazione del Milan alla Champions League. Un fattore che potrebbe spingere diversi big a riflettere sul proprio futuro e che inevitabilmente riguarda anche il centrocampista francese.

Per il momento non ci sono decisioni definitive, ma la sensazione è che il destino di Rabiot sarà uno dei temi più caldi dell’estate rossonera.