Samuel Chukwueze continua a essere uno dei principali punti interrogativi del mercato del Milan. L’esterno nigeriano è rientrato in rossonero dopo la fine del prestito al Fulham, che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, ma il suo futuro resta ancora tutto da definire.

Al momento non sarebbero arrivate offerte concrete per il giocatore. Una situazione che complica i piani del Milan, che nelle scorse settimane aveva immaginato una possibile cessione per alleggerire il monte ingaggi e generare risorse da reinvestire sul mercato.

L’assenza di proposte, però, potrebbe aprire uno scenario diverso. Con il nuovo corso tecnico ormai alle porte, non è infatti da escludere che Chukwueze possa essere valutato direttamente da Oliver Glasner, sempre più vicino alla panchina rossonera.

L’esterno classe 1999 possiede caratteristiche che potrebbero adattarsi bene al calcio offensivo e verticale dell’allenatore austriaco. Velocità, capacità nell’uno contro uno e imprevedibilità sono qualità che, se valorizzate nel modo giusto, potrebbero trasformarlo in una risorsa utile per il Milan del futuro.

Per questo motivo una permanenza non può essere esclusa. Molto dipenderà dalle indicazioni del nuovo tecnico e dall’evoluzione del mercato nelle prossime settimane. Oggi, però, la situazione è chiara: offerte non ce ne sono e Chukwueze potrebbe ritagliarsi una nuova opportunità in rossonero.