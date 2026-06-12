L’estate del Milan potrebbe portare a numerose uscite eccellenti. Tra i giocatori destinati a lasciare il club rossonero ci sarebbe anche Youssouf Fofana, centrocampista arrivato dal Monaco due anni fa.

Secondo quanto appreso da MilanNews, il francese sarebbe finito nella lista dei possibili partenti in vista della prossima stagione. Sul giocatore non manca l’interesse: diversi club europei stanno monitorando la situazione, mentre resta viva anche la pista araba.

Già lo scorso gennaio il Fenerbahce aveva effettuato alcuni sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione. In quel caso, però, Fofana aveva preferito restare a Milano per concludere la stagione. Adesso il quadro è diverso e il centrocampista sarebbe pronto a valutare nuove opportunità.

La cessione del francese consentirebbe al Milan di alleggerire il monte ingaggi e allo stesso tempo di incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane.

Una cosa appare certa: il futuro di Fofana sembra essere sempre più lontano da Milanello.