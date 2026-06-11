Nuovo ribaltone Modric, tifosi del Milan a bocca aperta

Il futuro di Luka Modric resta uno dei temi più discussi in casa Milan. Nonostante le numerose indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, la situazione del centrocampista croato non sarebbe ancora stata definita in maniera definitiva.

Secondo quanto raccolto da MilanNews, la scelta finale spetterà proprio a Modric. Il Pallone d’Oro 2018 si prenderà ancora qualche giorno per valutare il proprio futuro e capire quale sarà il progetto tecnico del Milan dopo le profonde trasformazioni che stanno interessando il club.

L’addio di Massimiliano Allegri e i cambiamenti nell’area sportiva hanno inevitabilmente modificato gli scenari rispetto a qualche mese fa. Tuttavia, il rapporto tra Modric e l’ambiente rossonero resta ottimo. Il croato si trova bene a Milano e continua a riflettere sul proprio futuro professionale.

La società, dal canto suo, sarebbe pronta ad attendere la decisione del giocatore, consapevole del peso tecnico e carismatico che un campione del suo calibro può ancora avere all’interno dello spogliatoio. In passato era stata proprio la volontà di Modric a risultare decisiva nelle scelte legate alla sua carriera e anche questa volta sarà il diretto interessato ad avere l’ultima parola.

Per il momento, dunque, non ci sono certezze. Il Milan aspetta, mentre Modric valuta. E la sensazione è che il verdetto definitivo possa arrivare soltanto nei prossimi giorni.