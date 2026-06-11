Il casting per il nuovo allenatore del Milan continua, ma Oliver Glasner resta il nome in cima alla lista di Gerry Cardinale. Nonostante nelle ultime ore il proprietario rossonero abbia avuto un colloquio anche con Ruben Amorim, la candidatura del tecnico austriaco continua infatti a essere la più forte.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Cardinale sta proseguendo una serie di incontri e confronti con diversi profili prima di prendere la decisione definitiva. Tra questi c’è stato anche Amorim, allenatore molto apprezzato per il lavoro svolto negli ultimi anni e per la sua idea di calcio moderna e aggressiva. Tuttavia, al momento, non sembra essere lui il favorito per raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri.

Glasner mantiene infatti la pole position. L’ex tecnico del Crystal Palace ha già avuto diversi contatti con la proprietà rossonera e avrebbe manifestato grande interesse nei confronti del progetto Milan. Nelle ultime settimane ci sono stati incontri approfonditi tra le parti e il gradimento reciproco appare molto elevato.

La sensazione è che il Milan voglia comunque completare tutte le valutazioni prima di arrivare alla scelta finale. Da qui i colloqui con altri candidati, compreso Amorim. Ma salvo sorprese dell’ultima ora, è Glasner il candidato che oggi appare più vicino alla panchina rossonera. Una decisione definitiva potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.