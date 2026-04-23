Milan, arriva il primo colpo: c’è il sì di tutti

Il club rossonero è pronto a mettere le mani sul giocatore, che ha aperto al trasferimento in Italia: Allegri può esultare

Arriva il primo colpo. Massimiliano Allegri è pronto ad esultare per l’affare che sembra sempre più destinato ad andare in porto. La fiducia è davvero tanta e anche stamani arrivano conferme per un affare che appare in dirittura d’arrivo.

Il Diavolo, infatti, vuole Leon Goretzka. E’ lui il nome in cima alla lista, è lui il possibile primo affare. Oggi anche La Gazzetta dello Sport parla della trattativa, sottolineando come sia arrivata l’apertura da parte del tedesco che lascerà certamente il Bayern Monaco.

Goretzka piace anche alla Juve e al Barcellona, ma il Milan è pronto alla scatto decisivo per mettere le mani sul giocatore. Allegri è pronto ad esultare per davvero