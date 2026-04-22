Per il centrocampo del Milan c’è anche lui: Allegri ha detto sì

I rossoneri sfidano l’Inter per una delle rivelazioni più interessanti di questa Serie A: Allegri apprezza le caratteristiche

Il Milan guarda al futuro del centrocampo e inserisce un nuovo nome nella lista dei profili seguiti con attenzione. Si tratta di Ismael Koné, protagonista con il Sassuolo in una stagione di crescita costante. Il classe 2002 ha attirato gli osservatori delle big grazie a rendimento, continuità e capacità di incidere anche in zona gol.

A confermare l’interesse è Matteo Moretto, che ha fatto il punto sul mercato: “Ismael Koné, classe 2002 del Sassuolo, contratto in scadenza nel 2030. Trenta partite col Sassuolo quest’anno, sei gol. È nell’agenda sia del Milan che dell’Inter“. Numeri che raccontano un centrocampista moderno, completo, capace di abbinare corsa, inserimenti e qualità tecnica. Massimiliano Allegri lo apprezza molto, lo considera un profilo adatto per rinforzare la mediana rossonera con energia e dinamismo.

La concorrenza resta alta. Sempre Moretto sottolinea: “Giocatore che piace moltissimo ad entrambe… Occhio al mercato di Kone, ci sono tante squadre che lo vogliono“. Il Milan monitora la situazione, pronto a valutare un affondo nei prossimi mesi. Inter e altri club restano alla finestra, segnale chiaro di un talento ormai pronto per il salto. Per il Diavolo sarebbe un investimento in prospettiva, con l’obiettivo di costruire un centrocampo più giovane e competitivo.