Goretzka al Milan: “Segnali positivi”, i tifosi sognano

Arrivano segnali positivi per l’arrivo di Goretzka in rossonero: secondo Gianluca Di Marzio, il Milan è in vantaggio

Il Milan sta iniziando a lavorare per un mercato da protagonista. Dopo aver conquistato la Champions, è necessario rinforzare la squadra sotto tutti i punti di vista: qualitativo sì, ma anche, e forse soprattutto, quantitativo in vista del triplo impegno. Igli Tare ha voglia di costruire un grande Milan e in questo senso ha deciso di puntare forte su Leon Goretzka, prossimo alla scadenza del contratto con il Bayern Monaco. Non è una novità l’interesse per lui: se ne parla ormai da gennaio ma in queste ore, come spiegato anche da Gianluca Di Marzio, ci sono dei passi avanti e soprattutto dei segnali positivi per la buona riuscita della trattativa.

Il Milan spinge e avanza per Goretzka: è lui il profilo ideale individuato dai rossoneri per il centrocampo, ci sono segnali positivi. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 22, 2026

“Rispetto alla concorrenza, il Milan è in vantaggio” scrive l’esperto di mercato sul suo sito ufficiale. Goretzka quindi è più di un’idea in casa rossonera: con il tedesco, il Milan inserirebbe nel proprio roaster un giocatore di primo livello, molto in linea con le caratteristiche preferite da Allegri per i centrocampisti. Abile con la palla fra i piedi sì, ma soprattutto con ottime doti fisiche, atletiche e di personalità. Un centrocampo con lui e Rabiot sarebbe di primo livello, da capire se ci sarà ancora Luka Modric (e, se sì, probabilmente non con la continuità di questa stagione a livello di minutaggio).