Doppio annuncio ufficiale, dall’attaccante al difensore: “Futuro al Milan”

Le dichiarazioni non lasciano davvero dubbi: i due possono giocare insieme anche nel club. Il punto della situazione

E’ tempo di annunci in Casa Milan. Il club rossonero, che presto otterrà la certezza matematica in merito alla qualificazione alla prossima Champions League, sta programmando il futuro. Un futuro che non sembra poter fare a meno di Massimiliano Allegri.

Dopo le parole di Matteo Gabbia, a nome della squadra, sono arrivate anche quelle dello stesso tecnico, che ha fatto capire di essere pronto a restare, ma servono i giusti acquisti. Acquisti potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.

Nel frattempo, anche Pavlovic ha voluto spendere parole importanti per Massimiliano Allegri: “Sono migliorato molto con lui in fase difensiva e in generale dal punto di vista tattico – ha affermato a Sportmediaset -. Il suo futuro? Lui è molto importante, quest’anno siamo cresciuti tutti. Penso ci sia la possibilità di migliorare ancora di più”.

Insieme ad Allegri ci sarà certamente (salvo offerte davvero irrinunciabili) anche Pavlovic: “Penso di voler restare tanto al Milan, mi piace la città e l’ambiente oltre ai nostri supporter. Qui sono molto contento e voglio vincere col Milan. Cantare il coro con i tifosi a fine partita? Accadeva anche quando ero al Partizan, dobbiamo essere uniti con il nostro pubblico”.

Infine, Pavlovic parla del connazionale, Vlahovic, tra gli obiettivi per l’attacco del Diavolo: “Dusan lo sento molto spesso, è un numero uno quando è in forma (ride, ndr). Mi piace tanto, sarebbe molto bello giocare con lui”. Pavlovic, dunque, chiama il bomber, per un Milan ancora più forte