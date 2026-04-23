Inchiesta escort a Milano, l’intervento Leao: “Totalmente estraneo ai fatti”

Il portoghese ha deciso pubblicamente di intervenire dopo che il suo nome è stato accostato all’Inchiesta escort a Milano

Il nome di Rafael Leao finisce al centro del dibattito mediatico, ma il diretto interessato interviene subito per fare chiarezza. L’attaccante del Milan ha voluto prendere posizione in prima persona dopo la diffusione di notizie legate a un’inchiesta della Procura di Milano su un presunto giro di escort.

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, il numero 10 rossonero ha smentito ogni coinvolgimento: “Sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta. Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato“. Parole nette, che chiudono ogni interpretazione. Leao ha poi aggiunto un invito chiaro: “Invito tutti a evitare di associare il mio nome a questa situazione in modo arbitrario o superficiale“, sottolineando la necessità di rispetto per la verità e per la sfera privata.

Il portoghese ha infine annunciato azioni legali: “Ho già dato mandato al mio legale di tutelarmi in ogni sede“.