Milan, 6 acquisti per accontentare Allegri: ecco gli obiettivi

Allegri ha indicato sei acquisti per poter alzare il livello della rosa e puntare allo Scudetto: ecco gli obiettivi

Al netto delle voci in merito ad un possibile cambio in panchina, ad oggi la posizione di Allegri è salda. Dipende solo da lui: è tentato dalla Nazionale ed è l’unico scenario per un suo addio al Milan. Non ci sono squadre interessate a lui, nemmeno il Real Madrid di cui si è parlato molto negli ultimi tempi. Milan o Italia, sta a lui decidere se arriverà una chiamata dalla FIGC (cosa che ancora non è successa). Ecco perché Allegri, insieme a Tare, sta già programmando la prossima stagione del Milan: sono sei gli acquisti chiesti per alzare il livello della squadra e puntare l’anno prossimo allo Scudetto e a fare bene in Champions League.

Allegri vuole aggiungere alla buona base che c’è già almeno sei colpi: un paio di difensori centrali di livello, un centrocampista, un esterno e due attaccanti. A riportarlo è oggi Il Giornale. Potrebbe essere molto presto accontentato per quanto riguarda il secondo punto: il centrocampista. Nelle ultime ore sono stati fatti passi avanti per Leon Goretzka, in uscita dal Bayern Monaco perché in scadenza di contratto. I contatti vanno avanti da diversi mesi e si potrebbe arrivare presto ad un accordo. Il Milan, spiega Gianluca Di Marzio, è in netto vantaggio rispetto alla concorrenza (Juventus, qualche inglese e il timido Barcellona).