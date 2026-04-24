Out all’allenamento, niente Milan-Juve per il big

Il giocatore non ha preso parte al lavoro della squadra, che si è svolto nella giornata di oggi: il big match è lontano

Si è parlato tanto di calciomercato in questi ultimi giorni. Con la vittoria contro il Verona, il Milan è riuscito a guadagnare punti sulla quinta in classifica e la qualificazione alla prossima Champions League è ormai ad un passo. Manca, di fatto, solo la matematica. Si può così pensare al futuro e dunque al calciomercato.

Ma domenica c’è un grande match da giocare e magari da vincere, per poter dare un’ultima soddisfazione ai propri tifosi. Contro la Juve, che sta attraversando un ottimo momento, occorre una prestazione di alto livello. Massimiliano Allegri è pronto a schierare la miglior formazione possibile.

Difficilmente cambierà l’atteggiamento visto contro il Verona. Il primo obiettivo sarà non subire, provando così a sfruttare al massimo le occasioni che si presenteranno. Il tecnico livornese è dunque intenzionata ad affidarsi ai giocatori impiegati al Bentegodi.

Tra i pali Mike Maignan, con Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa. A centrocampo, Fofana resta in vantaggio su Ricci e Loftus-Cheek, per affiancare Adrien Rabiot e Luka Modric. Sugli esterni, Davide Bartesaghi e Alexis Saelemaekers dovrebbero avere la meglio su Estupinan e Athekame. In avanti, nonostante le difficoltà mostrate, toccherà ancora a Christian Pulisic e Rafa Leao.

Per quanto riguarda la Juventus, in questi giorni le attenzioni sono state puntate soprattutto su Kenan Yildiz. Il turco, il giocatore con maggiore talento tra i bianconeri, oggi ha lavoro a parte. Tutto lascia pensare che il fantasista sia out a San Siro.

Recuperati totalmente, invece, Adzic, Thuram, Holm e Perin che si sono allenati con il resto del gruppo. Può farcela, infine, Dusan Vlahovic, che ha lavorato parzialmente con la squadra.