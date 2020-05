Mediaset – Ibrahimovic, rientro rinviato: resta in Svezia

L’attaccante per adesso ha deciso di non rientrare per un motivo ben preciso. La posizione del Milan in merito è molto chiara al momento.

Per il momento Zlatan Ibrahimovic resta in Svezia. Mentre i suoi compagni si sottopongono ai test fisici per la ripresa degli allenamenti individuali, l’attaccante ha deciso di rinviare il rientro.

Sportmediaset spiega che, prima di fare le valigie e tornare a Milano, lo svedese vuole garanzie sulla ripresa del campionato.

Il tutto senza tensioni: il Milan non gli ha ancora ordinato di rientrare, quindi la situazione è sotto controllo.

D’altro canto Ibrahimovic ha dato massima disponibilità a rientrare, ma solo con la certezza che la stagione riprenderà. Altrimenti preferisce rimanere in Svezia e continuare ad allenarsi con l’Hammarby.

LEGGI ANCHE: VIA MUSACCHIO: ECCO IL SOSTITUTO