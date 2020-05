Musacchio torna in Spagna – Il sostituto è un altro argentino

Il Valencia vuole Musacchio per rinforzare la difesa. Il Milan ha già pronto il sostituto ed è un altro argentino. Le ultime news su questo possibile affare.

Super Deporte è sicuro: Mateo Musacchio è uno degli obiettivi del Valencia per rinforzare la difesa. Ci sono quattro nomi in lista e l’argentino del Milan è uno di questi. L’ex Villarreal, che nelle ultime settimane aveva perso il posto in favore di Simon Kjaer, potrebbe andar via.

Il contratto di Musacchio con il Milan è in scadenza a giugno 2021. Non si parla ancora di rinnovo, ecco perché in estate la cessione potrebbe concretizzarsi. Il Milan, che lo pagò circa 18 milioni nell’estate del 2017, spera di ricavare almeno 10 milioni per non fare minusvalenza.

Con questi soldi la società rossonera potrebbe buttarsi sul sostituto: Lucas Martinez Quarta del River Plate, da tempo nel mirino del Milan grazie al lavoro degli scout. Su di lui ci sono tanti club, ma il Diavolo ha buone chance di concludere l’affare.

Sicuramente è più facile arriva a lui che a Dayot Upamecano del Lipsia, pallino di Ralf Rangnick. Costa tantissimo e ci sono le big della Premier League.

