La Stampa – Mertens al Milan, solo conferme

Arrivano conferme sulla trattativa in stato avanzato tra il Milan e Mertens. L’attaccante belga ha un contratto in scadenza con il Napoli il prossimo 30 giugno

La bomba rimbalzata ieri dalla Spagna trova conferme in Italia: Dries Mertens sembrerebbe davvero ad un passo dal Milan. A confermare l’indiscrezione di ieri è ‘La Stampa’: la trattativa per portare il belga a vestire il rossonero sarebbe avviatissima.

La fumata bianca forse non arriverà la prossima settimana, come riportato ieri sera, ma cresce sicuramente l’ottimismo.

L’acquisto di Mertens sarebbe davvero importantissimo per diversi motivi: il Milan, infatti, si porterebbe a casa un giocatore, che ha dimostrato grandissima familiarità col goal, battendo la concorrenza di club di livello come Inter, Psg e Chelsea.

Elliott e la società, inoltre, metterebbero la parola fine sui rumors che vorrebbero una squadra formata da soli giovani. Un attacco Ibrahimovic-Mertens non sarebbe certo niente male.

LEGGI ANCHE: SI COMPLICA IL RISCATTO DI KJAER