Compleanno Baresi, da Galliani a Van Basten: gli auguri del Milan | VIDEO

Questa mattina, tramite il proprio profilo Facebook, il Milan ha pubblicato un video di auguri per Franco Baresi, che oggi compie 60 anni. Ma non è un video qualunque. Sono presenti tutte le grandi personalità della storia rossonera: da Paolo Maldini a Marco van Basten, da Adriano Galliani a Mauro Tassotti, da Roberto Baggio a Roberto Donadoni. Insomma, davvero tutti. Un gran bel regalo per la leggenda del Milan che ha trascorso più di vent’anni con la maglia rossonera. Della sua vita si è detto tutto, ma ci sono dieci curiosità che siamo sicuri che non sapevi.